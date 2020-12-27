Кадри вже в мережі

Танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом зі своєю дружиною Лілією розчулили зворушливими публікаціями

Свої пости вони опублікували в особистих Instagram-акаунтах.

Так, Влад і Лілія Яма присвятили зворушливі пости своєму спадкоємцю, який відзначав свій перший ювілей.

За словами Лілії, 5-річчя Леона вирішили відсвяткувати в теплій компанії, щоб дитина надовго запам'ятала цей день.

"Діти не нудьгували ні секундочки, шоу-програма чергувалася з різними квестами і змаганнями, а в кінці відбувся майстер-клас «шоколадна цукерка супергероя» і паперово-блискуча дискотека. Все було чітко і злагоджено, супергерої виглядали дуже реалістично", - розповіла дружина українського хореографа.

Сам же Леон зізнався батькам, що це був його найкращий день народження в житті.

Влад Яма досі не може повірити, як швидко росте його син.

"5 років пролетіло, як одна мить-начебто тільки вийшли з пологового будинку, а людина вже сама вибирає собі наряд і зав'язує краватку", - написав він в Instagram.

Щоб малюки на святі не сумували, батьки запросили аніматорів, які в костюмах Людини Павука, Бамблбі з "Трансформерів" і Залізної людини всіляко розважали гостей.

"Ми неймовірно тепло посиділи і посміялися від душі. Але найбільше задоволення, звичайно, спостерігати за дітьми. Іменинник особисто запрошував своїх друзів", - додав Влад Яма у своїй публікації.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна