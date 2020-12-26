Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показав, як виглядав із зачіскою

Як передає Politeka.net, архівний знімок 38-річний танцюрист опублікував в на своїй станиці в Instagram.

На фото зовсім молодий і щасливий Яма позує з мискою раків.

Але що найцікавіше, на голові у відомого хореографа присутня густа шевелюра.

У публікації Влад вирішив поміркувати на тему волосся і розповів, що ближче до повноліття мріяв відпустити «хвостик», але не дотерпів і трохи пізніше поголився.

Шанувальники не залишилися байдужими і почали обговорювати архівне фото.

"Жах, на себе не схожий, зараз бомба 🔥 🔥 ", "Ніколи б не подумав що у Влада бувало колись така шевелюра!) 😂 ", "Віталька?", "Який красень", "було модно", "прикольний", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Влад Яма покрасувався фігурою на солазнительном фото.

Влад Яма уважно стежить за своєю фізичною формою, регулярно займається в тренажерному залі, тому може похвалитися красивою фігурою, що, мабуть і вирішив зробити.

Він позував у сірій жилетці на голе тіло і джинсах. При цьому застібати жилет він не став, демонструючи свій підтягнутий торс. Хореограф стоїть, притулившись спиною до стіни, і дивиться вдалину.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.