Какие же они нежные!

Известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал новогодние фото со своей любимой женой

Как сообщает Politeka.net, фотографии появились на странице «Танців з зірками» в Инстаграм.

«Друзья, поздравляем с наступающим», - подписаны фото.

«Письмо Деду Морозу написано, подарки куплены, планы на январь утверждены, скоро будем загадывать желания», - подписал Яма фото.

Влад и Лилия позируют на фоне стильной новогодней елки в серебристых тонах.

Хореограф позирует в светлой рубашке, коричневой жилетке и того же цвета брюках. В руках он держит празднично упакованный подарок, и неожно обнимает жену.

Его супруга надела соблазнительное платье с открытой спиной и лямкой состоящей из стразов.

Это невероятно, как простые фото могут излучать тепло, атмосферу любви и праздничное настроение.

Фото сессию Влад Яма с семьей устроил еще в начале зимы, а теперь радует своих поклонников, выкладывая постепенно красивые кадры.

Ранее хореограф показал новогодние фото с сыном Леоном. Они позировали в белых свитерах, не забыв о таком неотъемлемом праздничном атрибуте, как мандаринки.

Напомним, переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни: "Она сначала пыталась...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» наделал шуму кадрами с пушистым другом: «А вы не родственники?».

Также Politeka писала, что жена-красотка Влада Ямы раскрыла пикантные подробности их знакомства.