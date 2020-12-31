Известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал новогодние фото со своей любимой женой
Как сообщает Politeka.net, фотографии появились на странице «Танців з зірками» в Инстаграм.
«Друзья, поздравляем с наступающим», - подписаны фото.
«Письмо Деду Морозу написано, подарки куплены, планы на январь утверждены, скоро будем загадывать желания», - подписал Яма фото.
Влад и Лилия позируют на фоне стильной новогодней елки в серебристых тонах.
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Хореограф позирует в светлой рубашке, коричневой жилетке и того же цвета брюках. В руках он держит празднично упакованный подарок, и неожно обнимает жену.
Его супруга надела соблазнительное платье с открытой спиной и лямкой состоящей из стразов.
Это невероятно, как простые фото могут излучать тепло, атмосферу любви и праздничное настроение.
Фото сессию Влад Яма с семьей устроил еще в начале зимы, а теперь радует своих поклонников, выкладывая постепенно красивые кадры.
Ранее хореограф показал новогодние фото с сыном Леоном. Они позировали в белых свитерах, не забыв о таком неотъемлемом праздничном атрибуте, как мандаринки.
Напомним, переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни: "Она сначала пыталась...".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» наделал шуму кадрами с пушистым другом: «А вы не родственники?».
Также Politeka писала, что жена-красотка Влада Ямы раскрыла пикантные подробности их знакомства.