Известный украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился самым сокровенным

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал свежее фото со своей семьей. На снимке Яма сидел в окружении самых родны – сынишки Леона и красавицы-жены Лилии. Все семейство было одето в теплые свитера светлых оттенков. Они сидели возле елки и с удовольствием позировали на камеру. Выглядела семья Ямы очень гармонично. На одном из фото маленький Леон целовал руку своей маме.

«С вами я счастлив, Семья!», - подписал фото счастливый Яма.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов о его семье.

«Счастья вам побольше , вы такие классные!», «Боже какие вы красивые. Здоровья вам. Красавчики», «Ещё дочку нужно! Сыну нужна сестричка», «Влад, ты, наверное, первый мужчина, которому я буду говорить комплименты. Нежно-няшно. Жена огонь. Сын маленький Яма, еще с волосами», «Прекрасная семья», - пишут пользователи сети.

Как известно, Влад и Лилия поженились в 2015 году, хотя до этого долгое время встречались. Как признавался Яма, он боялся, что после женитьбы у него станет меньше поклонниц. Сейчас хореограф понимает, что это было глупо.

Напомним, что Влад Яма из «Танців з зірками» наделал шуму кадрами с пушистым другом: «А вы не родственники?».

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