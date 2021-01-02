Відомий український танцюрист, хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвалився ідеальною фізичною формою

Український артист з яскравою зовнішністю показав свої розваги в компанії друзів, повідомляє Politeka.net. Влад розмістив кілька літніх сторіс у своєму Instagram.

Хореограф розповів про свій минулий рік в декількох сторіс.

На кадрах розбурханий Яма показав, що записав відео в "TIK TOK", на якому "розбив" пару, нібито забравши дівчину завдяки своєму ефектному стрибку через руки.

Також артист качався, знімався, відпочивав зі своєю красунею-дружиною Ліліаною.

Загалом, рік у артиста пройшов в яскравих емоціях і враженнях.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, артисту написали багато приємного в особистому листуванні.

Варто відзначити, що зараз на сторінку хореографа підписані 543 тисячі осіб, які активно ставлять лайки і стежать за життям Ями.

Раніше ми писали, що Влад Яма зі своєю дружиною позували на тлі стильної новорічної ялинки в сріблястих тонах.

Хореограф позує у світлій сорочці, коричневій жилетці й того ж кольору брюках. В руках він тримає святково упакований подарунок, і ніжно обіймає дружину.

Його дружина одягла спокусливу сукню з відкритою спиною і лямкою, що складається зі стразів.

Раніше повідомлялося, що дружина Влада Ями вирішила поцікавитися, як саме вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Владом.

"Познайомилися у 2007 році в клубі. Влад давно полював на мене. Але довго не наважувався, мабуть коктейль того вечора надихнув його все - таки познайомитися", - відверто зізналася Лілія Яма в Instagram.

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