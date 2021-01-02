Известный украинский танцор, хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался идеальной физической формой
Украинский артист с яркой внешностью показал свои развлечения в компании друзей, сообщает Politeka.net. Влад разместил несколько летних сторис в своем Инстаграм.
Хореограф рассказал о своем прошедшем году в нескольких сторис.
На кадрах взбудораженный Яма показал, что записал видео в "TIK TOK", на котором "разбил" пару, якобы уведя девушку благодаря своему эффектному прыжку через руки.
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Также артист качался, снимался, отдыхал со своей красоткой-женой Лилианой.
В общем, год у артиста прошел в ярких эмоциях и впечатлениях.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, артисту написали много приятного в личной переписке.
Стоит отметить, что сейчас на страницу хореографа подписаны 543 тысячи человек, которые активно ставят лайки и следят за жизнью Ямы.
Ранее мы писали, что Влад Яма со своей женой позировали на фоне стильной новогодней елки в серебристых тонах.
Хореограф позирует в светлой рубашке, коричневой жилетке и того же цвета брюках. В руках он держит празднично упакованный подарок, и нежно обнимает жену.
Его супруга надела соблазнительное платье с открытой спиной и лямкой состоящей из стразов.
Ранее сообщалось, что жена Влада Ямы решила поинтересоваться, как именно она познакомилась со своим будущим мужем Владом.
"Познакомились в 2007 году в клубе. Влад давно охотился на меня. Но долго не решался, видимо коктейль в тот вечер вдохновил его все-таки познакомиться", - откровенно призналась Лилия Яма в Instagram.
Напомним, Жена-красотка Влада Ямы показала, как выглядит дома и разбередила аппетит
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