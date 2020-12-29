Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився кумедними кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував селфі, на якому поруч з собою зняв верблюда. Сам хореограф стояв посеред пустелі і мружився від сильного сонця. Його новий пухнастий друг, у свою чергу, позував на камеру. Здавалося, що верблюд старається з усіх сил, оскільки на фото він вийшов дуже вдало. На шиї у тварини красувалася прикраса.

"Губки бантиком", - підписав фото Яма.

За короткий час пост хореографа оцінили майже 3 тисячі осіб. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Дороговказ для корабля пустелі", "а ви не родичі?", "Я спочатку розгубився хто де", "єдиний випадок, коли качині губи не псують фото", "а вії які", "Ох ну прям справжня жінка", "Бровки будиночком", "важке життя", "класна фотка", "знайди 10 відмінностей", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма поділився кумедними кадрами з сином Леоном. Він використовував популярну маску Інстаграма, за допомогою якої його малюк перетворився на Грінча – викрадача Різдва. Варто відзначити, що артист лише нещодавно став відкрито публікувати фото і відео зі своїм сином. Раніше він намагався не світити обличчя дитини.

Нагадаємо, що Влад Яма ошелешив видом з густим волоссям, рідкісне фото:"жах, на себе не схожий".

Як повідомляла Politeka, дружина-красуня Влада Ями розкрила пікантні подробиці їхнього знайомства: "Коктейль того вечора....".

Також Politeka писала, що Влад Яма з дружиною закотив пишну вечірку для 5-річного сина: "щоб не сумували...".