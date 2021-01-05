Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма з сином Леоном поділився з шанувальниками святковим настроєм

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Яма опублікував кілька фото зі своїм маленьким сином. Сімейство було одягнене в теплі светри. Вони позували на тлі дров і каміна.

На першому знімку тато і син грали з мандаринками, приклавши їх до обличчя замість очей. На другому фото чоловіки дивилися прямо в кадр. На цьому фото прекрасно видно, наскільки сильно маленький Леон схожий на свого зоряного батька. Особливо сильно схожі світлі очі хлопців. Леон на фото весело посміхався.

"Отже,"мандаринно-олів'єшний" настрій триває, а попереду ще (17!) вихідних... У кого які плани? Признавайтеся!",- підписав фото Яма.

За короткий час пост Ями зібрав понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях йому залишили кілька приємних компліментів.

"Які ви красиві", «дуже красиві», "як син на вас схожий, які чоловіки", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Влад Яма обожнює ділитися сімейними фотографіями. У його профілі багато фото з дружиною Лілією і сином. Судячи зі знімків, парочка регулярно влаштовує професійні фотосесії.

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