Известный украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма с сыном Леоном поделился с поклонниками праздничным настроением

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яма опубликовал несколько фото со своим маленьким сыном. Семейство было одета в теплые свитера. Они позировали на фоне дров и камина.

На первом снимке папа и сын играли с мандаринками, приложив их к лицу вместо глаз. На втором фото мужчины смотрели прямо в кадр. На этом фото прекрасно видно, насколько сильно маленький Леон похож на своего звездного отца. Особенно сильно похожи светлые глаза парней. Леон на фото весело улыбался.

«Итак, «мандаринно-оливьешное» настроение продолжается, а впереди еще (17!) выходных... У кого какие планы? Признавайтесь!», - подписал фото Яма.

За короткое время пост Ямы собрал более 2,5 тысяч лайков. В комментариях ему оставили несколько приятных комплиментов.

«Какие вы красивые», «Очень красивые», «Как сын на вас похож, какие мужчины», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Влад Яма обожает делиться семейными фотографиями. В его профиле много фото с женой Лилией и сыном. Судя по снимкам, парочка регулярно устраивает профессиональные фотосессии.

Напомним, что Влад Яма похвастался бицепсами и безумными развлечениями: "Качался...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на глазах у всех "утопил" обиженную Никитюк, сюрприз удался: "Доставайте Лесю...".

Также Politeka писала, что травмированный Влад Яма с перекошенным лицом показал фото из больницы, что произошло: "Очнулся...".