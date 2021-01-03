Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розповів про свою травму

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram танцюрист опублікував фото.

Хореограф, підбиваючи підсумки 2020 року, згадав і про травму, яку отримав на проекті «Танці з зірками».

Тепер Яма показав архівне фото з лікарні, коли потрапив туди через пошкодження кисті. "Отямився-гіпс", - підписав танцюрист знімок.

Також хореограф розповів, що, не дивлячись на отриману травму, він не сумував. Це він проілюстрував відповідною фотографію.

На знімку Яма з забинтованою рукою широко посміхається і намагається всім виглядом показати, що все в порядку. По декору видно, що фот зробили під час зйомок «Танців з зірками».

Нагадаємо, Влад Яма отримав травму на" Танцях з зірками " під час номера з Юлією Саніною та Дмитром Жуком Яма.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль.

Хореографу знадобилася операція.

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками» показав найпотаємніше, кадри сімейної ідилії: «синові потрібна сестричка».

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