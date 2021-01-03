Известный украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о своей травме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм танцор опубликовал фото.

Хореограф, подводя итоги 2020 года, вспомнил и о травме, которую получил на проекте «Танці з зірками».

Теперь Яма показал архивное фото с больницы, когда попал туда из-за повреждения кисти. "Очнулся - гипс", - подписал танцор снимок.

Также хореограф рассказал, что, не смотря на полученную травму, он не унывал. Это он проиллюстрировал соответствующей фотографию.

На снимке Яма с забинтованной рукой широко улыбается и старается всем видом показать, что все в порядке. По декору видно, что фот сделали во время съемок «Танців з зірками».

Напомним, Влад Яма получил травму на "Танцях з зірками" во время номера с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль.

Хореографу понадобилась операция.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал самое сокровенное, кадры семейной идиллии: «Сыну нужна сестричка».

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