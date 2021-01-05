Хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зробив незвичайний сюрприз телеведучій Лесі Нікітюк
Курйозні кадри з'явилися в Youtube.
Спершу телеведуча Леся Нікітюк виступала на сцені з композицією "Ями", яку всі знають по шоу "Le маршрутка".
Разом з нею на сцені були танцюристи, одягнені в маски з обличчям хореографа Влада Ями.
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Вже під кінець номера один з танцюристів підійшов до телеведучої і з'ясувалося, що весь цей час з нею виступав справжній Влад Яма, чого явно не очікувала Леся Нікітюк.
Ведуча "Орла і решки" в буквальному сенсі почала верещати і обіймати популярного танцюриста, а він, з необережності, "втопив" її в автомобільних шинах.
"Діставайте Лесю! Леся, Леся! Ми не втопимо тебе в шоу-бізнесі!",- заявив ведучий шоу Володимир Остапчук.
Варто також відзначити, що раніше Леся Нікітюк була довгий час в образі на танцюриста Влада Яму.
За словами хореографа, конфлікт розгорівся два роки тому під час"Танців з зірками". Ведуча "Орла і решки" була не згодна з формулюваннями судді шоу і образилася на ставлення Влада Ями до її номерів.
"З Лесею ми регулярно спілкуємося на якихось зйомках. І я можу помилятися, але відчуваю, що вона досі ще трошки на мене ображена", - розповідав раніше Яма.
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