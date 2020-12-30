Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала кадрами в белом платье

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала сторис своей знакомой, на котором она позировала в белоснежном нарядном платье, которое напоминало свадебный наряд. Леся фотографировала себя и подругу в зеркало, игриво высунув язык. Волосы красотки были распущены.

Судя по подписи к фото, оно было сделано 1 января 2020 года.

«Моя Ле…», - подписала фото девушка.

Ранее мы писали, что после окончания популярного шоу «Холостячка», в котором главной героиней была актриса Ксения Мишина, в сети заговорили про следующую холостячку. Многие звезды поддержали идею позвать в шоу Лесю Никитюк, которая публично никогда не говорит о своих отношениях.

Сама Леся сначала категорически отказалась от затеи, говорила, что у нее есть возлюбленный. Но позже стала шутить на этот счет. В одном из видео красотка заявила, что не знает, станет ли она новой звездой «Холостячки». Леся записала шутливый ролик, сидя в ресторане, в компании друзей. Красотка попросила тишины, пытаясь сделать официальное заявление по поводу своего участия в шоу. Однако в конце стала смеяться, сохранив интригу.

Напомним, что бюст Леси Никитюк едва не выпрыгнул из экстремального декольте, пора на "Холостячку": "Такие клевые...".

Как сообщала Politeka, меценат, с которым живет Никитюк, заставил женщин трепетать от восторга: «Леся не обижайтесь, но…».

Также Politeka писала, что Леся Никитюк и Полякова схлестнулись, выставив главные достоинства напоказ: "У Оли мне больше нравятся...".