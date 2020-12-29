Відома українська ведуча Леся Нікітюк захопила яскравим кадром

Як пише Рoliteka.net, нове фото колишня ведуча шоу "Орел і решка" опублікувала у своєму Instagram.

Нікітюк відображена в червоній оксамитовій сукні зі значним декольте. На плечах у неї накидка з білим хутром. Волосся шоудіва зібрала в пучок і нанесла на обличчя яскравий макіяж, щоб виглядати по-наятоящему святково.

На руках Нікітюк тримає свого собачку Рафіка, який нещодавно став обличчям корму і навіть меценатом.

Зазначимо, цього разу все захоплення дісталося домашньому улюбленцю Нікітюк. Порівняти рахунок телеведучої не допоміг навіть спокусливий наряд.

"І ви і Рафік Кльові такі", «Леся не ображайтеся, але всі компліменти Рафіку», «Красунчик який», «Собачка класна», «Рафік чудовий», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Нікітюк зізналася, що тепер в її житті зміни, адже домашній улюблениць Рафік отримав справжню роботу.

"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча.

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