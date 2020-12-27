Телеведущая Леся Никитюк знает, как радовать своих поклонников
Жаркое фото бывшая ведущая шоу "Орел и решка" опубликовала в своем Instagram.
Так, украинская звезда похвасталась снимком в красном платье с экстремальным декольте, которое делает акцент на ее пышном бюсте.
Леся Никитюк в кадре также держит своего любимчика Рафика. Образ телеведущая дополнила белой шубкой.
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"Рафик в ступоре от Новогодних деликатесов", - подписала бывшая ведущая "Орла и решки" нескромный снимок в своем личном микроблоге.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию звезды и завалили ее восторженными комментариями и лайками.
"Красотка", "Шикарная", "Невероятная", "Какая красивая...", "И вы, и Рафик такие клевые...", "Какая же хорошая Леся", "Рафик в ступоре от Леси", "Надеюсь Рафику в конце фотосессии что-то досталось", "Иди на Холостячку", "А ты любишь поесть", - написали они в комментариях.
Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк хвасталась откровенными кадрами из ванной, пожелав всем «кайфовой пятницы».
В своем личном Instagram украинская звезда показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой
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