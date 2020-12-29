Известная украинская ведущая Леся Никитюк восхитила ярким кадром

Как пишет Рoliteka.net, новое фото бывшая ведущая шоу "Орел и решка" опубликовала в своем Instagram.

Никитюк запечатлена в красном бархатном платье с внушительным декольте. На плечах у нее накидка с белым мехом. Волосы шоудива собрала в пучек и нанесла на лицо яркий макияж, чтобы выглядеть по-наятоящему празднично.

На руках Никитюк держит своего собачку Рафика, котрый недавно стал лицом корма и даже меценатом.

Отметим, в этот раз все восхищение досталось домашнему любимцу Никитюк. Сравнить счет телеведущей не помог даже соблазнительный наряд.

«И вы и Рафик клевые такие», «Леся не обижайтесь, но все комплименты Рафику», «Красавчик какой», «Собачка классная», «Рафик великолепен», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Никитюк призналась, что теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимиц Рафик получил настоящую работу.

«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая.

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