Українська співачка Ольга Полякова зійшлася в батлі з телеведучою Лесею Нікітюк
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram вирішили порівняти ніжки Лесі та Ольги. Автори аккаунта опублікували ефектні фото, на яких красуні засвітили своє головне достоїнство – довгі стрункі ніжки.
На знімку Ольга позувала в концертному костюмі, демонструючи свої неймовірно довгі ноги. Леся ж була в домашній обстановці, але її сукня була настільки короткою, що погляду шанувальників відкрилася повна довжина її неймовірних ніжок.
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"У кого довше? У мережі порівняли ноги Лесі Нікітюк і Олі Полякової", - підписали фото.
У коментарях стали обговорювати, чиї ж ніжки виглядають більш апетитно.
"Обидві шикарні", "дістала ця Нікітюк...селючка", "обидві красиві", "вони удвох однакового зросту 180, значить у обох ноги однакові.. але у Олі мені більше подобаються», «та вони обидві +10, і не в ногах щастя», "у Лесі 100%", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що в дитинстві Лесю Нікітюк дражнили через її зріст, але зате тепер вона використовує його як свою супер-силу. Полякова ж пишається своїм ростом і неймовірно жіночною фігуркою.
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