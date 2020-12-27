Телеведуча Леся Нікітюк знає, як радувати своїх шанувальників

Спекотне фото колишня ведуча шоу "Орел і решка" опублікувала у своєму Instagram.

Так, українська зірка похвалилася знімком в червоній сукні з екстремальним декольте, яке робить акцент на її пишному бюсті.

Леся Нікітюк в кадрі також тримає свого улюбленця Рафіка. Образ телеведуча доповнила білою шубкою.

"Рафік в ступорі від новорічних делікатесів", - підписала колишня ведуча" Орла і решки " нескромний знімок у своєму особистому мікроблозі.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію зірки і завалили її захопленими коментарями і лайками.

"Красуня", "шикарна", "неймовірна", " яка красива...", "І ви,і Рафік такі Кльові...", "Яка ж хороша Леся", "Рафік в ступорі від Лесі", "сподіваюся Рафіку в кінці фотосесії щось дісталося", "йди на Холостячку", "а ти любиш поїсти",-написали вони в коментарях.

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк хвалилася відвертими кадрами з ванної, побажавши всім "кайфової п'ятниці".

У своєму Особистому Instagram українська зірка показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою

Як повідомляла Politeka, телеведуча Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою

Також Politeka писала, що скандальну Нікітюк "обчистили" прямо на зйомках