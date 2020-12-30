Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой новогодний макияж
На фото красотка показала себя максимально близко. Никитюк акцентировала внимание на своем лицо, которое замаскировала фильтрами. На Леся был "макияж" в виде нарисованных губ, ресниц и бровей, а также румяных щечек и глаз. Кадр получился эффектным и забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ну шо вы, девочки. Вы придумали новогодний макияж? Я вот так буду", - сказала Леся, обращаясь к фанатам.
Пользователи не ставили лайки и не писали комментарии, так как красотка выбросила кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.
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Мы писали, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила кадрами в белом платье.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала историю своей подруги, на котором она позировала в светлом нарядном платье, которое напоминало свадебный наряд. Леся снимала себя и подружу в зеркало на телефон, игриво показав язык. Волосы красотки были распущены.
Судя по подписи к фото, оно было сделано 1 января 2020 года.
«Моя Ле…», - подписала кадры в сторис девушка.
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