Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма сделал необычный сюрприз телеведущей Лесе Никитюк

Курьезные кадры появились в Youtube.

Сперва телеведущая Леся Никитюк выступала на сцене с композицией "Ямы", которую все знают по шоу "Le маршрутка".

Вместе с ней на сцене были танцоры, одетые в маски с лицом хореографа Влада Ямы.

Уже под конец номера один из танцоров подошел к телеведущей и выяснилось, что все это время с ней выступал настоящий Влад Яма, чего явно не ожидала Леся Никитюк.

Ведущая "Орла и решки" в буквальном смысле начала визжать и обнимать популярного танцора, а он, по неосторожности, "утопил" ее в автомобильных шинах.

"Доставайте Лесю! Леся, Леся! Мы не утопим тебя в шоу-бизнесе!", - заявил ведущий шоу Владимир Остапчук.

Стоит также отметить, что ранее Леся Никитюк была долгое время в обиде на танцора Влада Яму.

По словам хореографа, конфликт разгорелся два года назад во время "Танців з зірками". Ведущая "Орла и решки" была не согласна с формулировками судьи шоу и обиделась на отношение Влада Ямы к ее номерам.

"С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена", - рассказівал ранее Яма.

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