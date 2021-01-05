Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма сделал необычный сюрприз телеведущей Лесе Никитюк
Курьезные кадры появились в Youtube.
Сперва телеведущая Леся Никитюк выступала на сцене с композицией "Ямы", которую все знают по шоу "Le маршрутка".
Вместе с ней на сцене были танцоры, одетые в маски с лицом хореографа Влада Ямы.
В семье Ани Лорак пополнение, певица растрогала кадрами со своим мальчиком: "Игривое у нас настроение"
У людей лопнуло терпение, перекрыта трасса Киев - Харьков: кадры масштабного бунта
Блуза Анджелины Джоли не выдержала напряжения, явив миру роскошные формы актрисы: "Нимфа"
Могилевская с "подгулявшим" декольте полезла чокаться, чуть не потеряв бюст: "Дорогие мои..."
Самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки: "Только счастье..."
Уже под конец номера один из танцоров подошел к телеведущей и выяснилось, что все это время с ней выступал настоящий Влад Яма, чего явно не ожидала Леся Никитюк.
Ведущая "Орла и решки" в буквальном смысле начала визжать и обнимать популярного танцора, а он, по неосторожности, "утопил" ее в автомобильных шинах.
"Доставайте Лесю! Леся, Леся! Мы не утопим тебя в шоу-бизнесе!", - заявил ведущий шоу Владимир Остапчук.
Стоит также отметить, что ранее Леся Никитюк была долгое время в обиде на танцора Влада Яму.
По словам хореографа, конфликт разгорелся два года назад во время "Танців з зірками". Ведущая "Орла и решки" была не согласна с формулировками судьи шоу и обиделась на отношение Влада Ямы к ее номерам.
"С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена", - рассказівал ранее Яма.
Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом
Также Politeka сообщала, что переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни