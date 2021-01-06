Дружина відомого танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями здивувала яскравими кадрами сімейного свята

Як повідомляє Politeka.net, напередодні щасливі батьки відзначили п'ятиріччя свого сина Леона. Лілія Яма виклала в мікроблозі "Instagram" спільні фото і поділилася секретами міцного шлюбу.

На знімках Влад побешкетував з дружиною в святкових декораціях, поки за дітьми наглядав аніматор в костюмі Людини-павука. Під час зйомки на пару звідкись зі стелі звалилася срібляста мішура, яку Лілія намотала на руку, а потім полізла обніматися і цілуватися з чоловіком. Блискучі стрічки доповнили її непомітний образ з сірої кофти та спідниці тілесного кольору, хореограф же погуляв у просторій білій футболці.

За словами Лілії ями, зберігати гармонійні відносини їм з Владом допомагають три простих секрету:

"#1 ✔️почуття гумору. 🤣 Ми розуміємо жарти, іноді навіть колючі на свою адресу, ️ ️ і можемо посміятися над недоліками один одного. Розповісти про свій "епік фейл" і ще раз дружно посміятися.🤣

#2 ✔️відчувати, що ми на одній хвилі в будь-якій ситуації. Завжди діяти як одна команда.💪🏼

#3 ✔️взаємоповага і прийняття того, чим займається кожен з членів сім'ї. Приймаючи всі недоліки і не намагаючись переробляти один одного під себе".

Сам Влад Яма доповнив список ще одним пунктом: "4. Дружина, яка знає всі секрети".

Користувачі Мережі прийшли в захват від сімейної ідилії і захопилися парою в коментарях:

"Ви відбили у чоловіка прихильницю 😍 😂 😂 😂 раніше я захоплювалася тільки їм, а потім підписалася на Вас! І ви вкрали мою любов!😂 😘 😍 Щастя вам! Ідеальна пара"; " які ви офігенні! 😍 🤗 🔥 "; "ви дуже гармонійно один одного доповнюєте"; "і є у лілії дві дитини - перший син, а другий чоловік 😂. І це просто чудово! Шикарна пара!"; "Ямки, дивіться мені не балуйтеся:)".

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав найпотаємніше, кадри сімейної ідилії: «синові потрібна сестричка».

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