Жена известного танцора и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы удивила яркими кадрами семейного праздника

Как сообщает Politeka.net, накануне счастливые родители отметили пятилетие своего сына Леона. Лилия Яма выложила в микроблоге "Инстаграм" совместные фото и поделилась секретами крепкого брака.

На снимках Влад пошалил с супругой в праздничных декорациях, пока за детьми приглядывал аниматор в костюме Человека-паука. Во время съемки на пару откуда-то с потолка свалилась серебристая мишура, которую Лилия намотала на руку, а затем полезла обниматься и целоваться с мужем. Сверкающие ленты дополнили ее неброский образ из серой кофты и юбки телесного цвета, хореограф же погулял в просторной белой футболке.

По словам Лилии Ямы, сохранять гармоничные отношения им с Владом помогают три простых секрета:

"#1 ✔️Чувство юмора. 🤣 Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес,🤣☝️ и можем посмеяться над недостатками друг друга. Рассказать про свой «эпик фэйл» и ещё раз дружно посмеяться.🤣

#2 ✔️Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации. Всегда действовать как одна команда.💪🏼

#3 ✔️Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя".

Сам Влад Яма дополнил список еще одним пунктом: "4. Жена, которая знает все секреты".

Пользователи сети пришли в восторг от семейной идиллии и восхитились парой в комментариях:

"Вы отбили у мужа поклонницу😍😂😂😂 Раньше я восхищалась только им, а потом подписалась на вас! И вы украли мою любовь!😂😘😍 Счастья вам! Идеальная пара"; "Какие вы офигенные! 😍🤗🔥"; "вы очень гармонично друг друга дополняете"; "И есть у Лилии два ребёнка - первый сын, а второй муж 😂. И это просто великолепно! Шикарная пара!"; "Ямки, смотрите мне не балуйтесь :)".

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал самое сокровенное, кадры семейной идиллии: «Сыну нужна сестричка».

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