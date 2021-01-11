Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как развлекается под песню своей бывшей партнерши Натальи Могилевской

Артист поделился зажигательными кадрами в своем Тиктоке. Об этом сообщает Politeka.net.

На видео можно увидеть, как Яма расслабляется в ночном клубе под песню Могилевской «Я танцевала». Конечно, Яма не был бы собой, если бы не воспользовался шансом в очередной раз продемонстрировать свои впечатляющие танцевальные способности.

Так, на видео хореограф в джинсах, белой футболке и кепке во всю отплясывает на танцполе, виляя всеми частями тела. Танцор явно наслаждается атмосферой и, конечно же, самим танцем.

«Что из-под ног земля ускользала», - процитировал он в подписи слова песни.

Поклонников такое видео с кумиром не оставило равнодушными.

«Да вы Влад супер», «Мой муж 18 лет назад так танцевал!!! Это его движения!! Надо было запантетовать», «Огонь», «Влад ну ты прям для меня краш», «Я тоже умею танцевать», «В угаре лучшие», «Влад, ты лучший», - пишут в комментариях.

Напомним, что Яма был партнером Могилевской в самом первом сезоне «Танців з зірками». Многие пророчили паре победу, но тогда первое место в шоу заняли Владимир Зеленский и Алена Шоптенко.

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