Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма решил напомнить о своих танцевальных способностях, и впечатлил движениями в паре с женой

Как передает Politeka.net, артист поделился новым веселым видео в своем Инстаграм.

Влад и его жена Лилия сняли забавную сценку, исполнив небольшой танец под веселую музыку. При этом, муж и жена подыгрывали диалогу на английском, который звучал за кадром.

«Вы танцуете? Вы похожи на хорошего танцора?», - спрашивает Яму жена.

«Я умею танцевать», - скромно отвечает артист.

После этого пара начинает синхронно двигаться под музыку. Судя по его отточенным движениям, хореограф решил напомнить всем, кто настоящий король танцев.

Для этого номера Влад и Лилия оделись в удобные спортивные костюмы, которые не сковывали движений. При этом, танцор дополнил свой образ модными очками.

«Нам вместе всегда весело!», - подписал кадры Яма.

Его поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Вау крутые», «Класс ваша жена даже в таком танце очень мило смотрится», «Молодцы», «Так держать», «А жена красивая. Королю-Королева», «кайф, костюмчик напоминает стиль тренера из фильма Джентльмены», «Какие же вы классные», - восхищаются комментаторы.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" взбудоражил видом, задрав ноги в салоне роскошного Ferrari: "Почему на месте пассажира?".

Как сообщала Politeka, 90-летний Чапкис устроил мастер-класс Могилевской и Яме, подтанцовывала даже Кухар: "Маэстро в деле!".

Также Politeka писала, что Влад Яма покорил жарким ча-ча-ча, исполнив движения в одних трусах: «Ноженьки сами танцуют!».