Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма решил напомнить о своих танцевальных способностях, и впечатлил движениями в паре с женой
Как передает Politeka.net, артист поделился новым веселым видео в своем Инстаграм.
Влад и его жена Лилия сняли забавную сценку, исполнив небольшой танец под веселую музыку. При этом, муж и жена подыгрывали диалогу на английском, который звучал за кадром.
«Вы танцуете? Вы похожи на хорошего танцора?», - спрашивает Яму жена.
«Я умею танцевать», - скромно отвечает артист.
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После этого пара начинает синхронно двигаться под музыку. Судя по его отточенным движениям, хореограф решил напомнить всем, кто настоящий король танцев.
Для этого номера Влад и Лилия оделись в удобные спортивные костюмы, которые не сковывали движений. При этом, танцор дополнил свой образ модными очками.
«Нам вместе всегда весело!», - подписал кадры Яма.
Его поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Вау крутые», «Класс ваша жена даже в таком танце очень мило смотрится», «Молодцы», «Так держать», «А жена красивая. Королю-Королева», «кайф, костюмчик напоминает стиль тренера из фильма Джентльмены», «Какие же вы классные», - восхищаются комментаторы.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" взбудоражил видом, задрав ноги в салоне роскошного Ferrari: "Почему на месте пассажира?".
Как сообщала Politeka, 90-летний Чапкис устроил мастер-класс Могилевской и Яме, подтанцовывала даже Кухар: "Маэстро в деле!".
Также Politeka писала, что Влад Яма покорил жарким ча-ча-ча, исполнив движения в одних трусах: «Ноженьки сами танцуют!».