Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» покорил забавным танцем в неожиданном «костюме»

Артист поделился коротким видео в своем Тикток, продемонстрировав, что не забывает о танцах даже во время отдыха. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Яму можно увидеть плавающим в бассейне с непроницаемым выражением лица. На фоне играет музыка для танца ча-ча-ча. Внешне танцор кажется спокойным и неподвижным, однако, когда камера медленно отъезжает назад, прозрачные стенки бассейна позволяют увидеть, что Яма активно демонстрирует ритмичные движения латиноамериканского танца ногами.

При этом, артисту пришлось буквально согнуться пополам из-за глубины бассейна, а его танцевальным костюмом стали полосатые плавки.

«Когда услышал знакомую мелодию», - подписал кадры Яма.

Стоит отметить, что видео явно снято на каком-то солнечном курорте.

Его поклонники активно комментируют видео.

«Ноженьки сами танцуют!», «Это я так плаваю у себя в Карпатах, в бассейне», «надел корону. много о себе мнит», «Ты самый крутой шоумен», «профессионализм не прогуляешь», «Кубинские брейки и основной ход интересненько», - пишут люди под публикацией артиста.

Напомним, Яма из «Танців з зірками» удивил худобой и бледностью рядом с цветущей красоткой-женой: «Влад, бедолага…».

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" на глазах у всех "утопил" обиженную Никитюк, сюрприз удался: "Доставайте Лесю...".

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