Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился кадрами с выступления Григория Чапкиса

Как передает Politeka.net, кадры появились сначала в сторис певицы Натальи Могилевской, а потом и хореографа.

Отметим, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис повторно попал в больницу с пневмонией и сейчас находится под наблюдением врачей.



"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем – столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема", - признался судья "Танців з зірками" в одном из последних интервью

Чапкис выразил большую благодарность за поддержку, подчеркнув, что это имеет для него сейчас огромное значение.

А поддержка действительно есть. Его коллеги и друзья Могилевкая и Яма решили подбодрить хореографа яркими кадрами одного из его выступлений. На кадре также можно заметить украинскую приму-балерину Екатерину Кухар.

"Маэстро в деле!", - говорится в подписи на видео.

На опубликованных кадрах, Григорий Николаевич отжигал так, будто ему не 90, а 20 лет.







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