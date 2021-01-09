Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился кадрами с выступления Григория Чапкиса
Как передает Politeka.net, кадры появились сначала в сторис певицы Натальи Могилевской, а потом и хореографа.
Отметим, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис повторно попал в больницу с пневмонией и сейчас находится под наблюдением врачей.
"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем – столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема", - признался судья "Танців з зірками" в одном из последних интервью
Чапкис выразил большую благодарность за поддержку, подчеркнув, что это имеет для него сейчас огромное значение.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
Срочная госпитализация 90-летнего Чапкиса, что с ним сейчас: «Надо немедленно…»
Счастливый Остапчук впервые за долгое время показал подросших детей от первого брака: "На папу совсем не похожа"
Внезапная кончина Дарьи Донцовой, выяснилось, что произошло с известной писательницей: "Я рыдаю..."
Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный"
А поддержка действительно есть. Его коллеги и друзья Могилевкая и Яма решили подбодрить хореографа яркими кадрами одного из его выступлений. На кадре также можно заметить украинскую приму-балерину Екатерину Кухар.
"Маэстро в деле!", - говорится в подписи на видео.
На опубликованных кадрах, Григорий Николаевич отжигал так, будто ему не 90, а 20 лет.
Напомним, что Любвеобильный Чапкис полез целоваться к Булитко
Как сообщала Politeka, Молоденький Чапкис парит над сценой, нарушая законы гравитации
Также Politeka писала, что Сын 90-летнего Чапкиса обнародовал фото с семьей