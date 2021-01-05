Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис стал объектом для обсуждения и восхищения в социальных сетях

Так, в Youtube появилось видео с молодым танцором.

В подписи к ролику сказано, что он был снят в 1958 году.

На нем можно увидеть молодого Григория Чапкиса, который исполняет ползунец в ансамбле Вирского.

Исполняя танец ползунец, молодой Григорий Чапкис будто парил над сценой, восхищая тем самым пользователей социальных сетей.

Пользователи отметили сложность данного танца и заявили, что будущая звезда "Танців з зірками" нарушает все законы физики.

"Ох, молодец какой! В его исполнении выглядит так легко, действительно - парит над сценой!", "Блин, это вообще круто, самая фишка что спина при этом прямая, плечи на одном уровне, это очень очень сложный элемент", "Против всех законов физики!", "Высший пилотаж", "Шедевр, здоровья Григорию Николаевичу", "Класс. Вот настоящий мужчина.С него только пример брать. Красивый харизматичный живой... Ещё и талант каких мало", "Это талантище, человек-легенда", "Такая легкость, вроде бы на стульчике сидит!", - написали они в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис угодил в больницу с серьезным диагнозом.

Скорая, которая оперативно прибыла на вызов, забрала 90-летнего Григоря Чапкиса в стационар с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Также Чапкис признавался, что после госпитализации у него есть серьезный испуг - "испуг смерти".

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