Тренер шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис поделился своими страхами после госпитализации

Как передает Politeka.net, 21 декабря ему провели в больнице ультразвуковую диагностику легких и выявили двустороннюю пневмонию. 90-летний танцор рассказал изданию "Гордон", что борется с тяжелой болезнью под надзором хороших врачей и ответственного медперсонала, который делает все возможное для его выздоровления.

Он удивил всех в больнице крепким здоровьем, ведь температура, давление и сердечный ритм в полном порядке. При этом хореограф пожаловался на недомогание и отсутствие аппетита. Сейчас он лежит в ортопедическом отделении, потому что все инфекционные заполнены.

"Понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь – и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", – рассказал Григорий Чапкис.

Врачи не исключают риск китайского вируса, потому что легендарный танцор находится в группе риска по возрасту. Звезда "Танців з зірками" получил отрицательные результаты теста, однако они могут быть ложными. Григорий Чапкис добавил, что волнуется за свою избранницу, на которой только недавно женился:

"Опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы".

Поклонники поддержали Григория Чапкиса в сети:

"Это сильный духом мужчина! Он и в этот раз победит, а я за него помолюсь"; "О нет, только не это! Хватит подобных потерь! Всё будет хорошо! Выздоравливайте!"; "Даааа, 90 лет прожить - это вам не шутки... Действительно уже становится страшно"; "Боже, помоги 🙏! Господи, да откуда ж этот вирус взялся! Выздоровления легенде!"; "90 год, тут уже хоть пугайся, хоть нет"; "Дай Бог вам здоровья, Григорий! Вы легенда Украины".

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