Сын известного танцора и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса откровенно высказался о своей мачехе

Как пишет Politeka.net, 41-летний Грег почти год не виделся с отцом из-за пандемии и лишь недавно смог прилететь в Украину. Мужчина в интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" рассказал, что происходит в их семье.

Недавно Григорий Чапкис, энергичности которого можно только позавидовать, женился на женщине, которая моложе его на 52 года. Ходят слухи, что из-за брака танцор поссорился со своими родственниками, однако Грег это опроверг:

"Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры".

По словам сына, они с Григорием очень хорошо ладят, более того, звездный отец пригласил наследника в свое шоу. Грег получил большой заряд положительных эмоций и не стесняется об этом говорить, он подчеркнул, насколько важна поддержка папы в его профессии.

"Сюрприз удался, я очень рад. Рад, что я попал со своего американского мира в его в шоу, которое он очень любит", - отметил сын Чапкиса. - "Вся наша семья — мы все танцовщики, мы хотим, чтобы он просто нами гордился и мне просто приятно было, что я попал на шоу, с ним сидел рядом. Я никогда этого не забуду и он тоже".

Григорий сам рассказал о своей женитьбе во время четвертого эфира танців з зірками, это уже его третий по счету брак. Знаменитость не стал раскрывать имя свой супруги однако заявил, что женщина одного возраста с его 39-летней внучкой Анной.

«Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни», — подчеркнул украинский мэтр.

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