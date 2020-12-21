90-летний хореограф Григорий Чапкис угодил в больницу с серьезным диагнозом

Как признался легендарный танцор и хореограф, три дня назад ему стало плохо, об этом пишет ТСН.

Скорая, которая оперативно прибыла на вызов, забрала 90-летнего Григоря Чапкиса в стационар с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Из-за того, что профильные стационары переполнены, тренера шоу "Танці з зірками" положили в ортопедическом отделении. Более того, хореографу сделали два теста на китайский вирус и они оба показатели отрицательный результат.

"На пятом этаже лежат вирусные, я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг — это первое. Испуг смерти", — откровенно признался Григорий Чапкис.

Из-за госпитализации Григория Чапкиса сильно нервничает его сын Грег.

Наследник хореографа живет и работает хореографом в Сан-Франциско, но к финалу популярного шоу "Танці з зірками" специально прилетал в Киев, чтобы порадовать отца.

"Я очень нервничаю. Мой 90-летний папа попал в больницу", - написал Грег Чапкис в своем Instagram.

Ранее мы уже рассказывали, что 90-летнего Григория Чапкиса экстренно госпитализировали в киевскую больницу.

Хореографу стало плохо и он начал задыхаться. Сперва тренер шоу "Танці з зірками" думал, что заразился китайским вирусом, но негативные результаты тестов развеяли все его домыслы.

Напомним, 90-летний Чапкис женился на молодой возлюбленной

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