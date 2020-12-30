Звезда шоу "Танці з зірками" хореограф Григорий Чапкис был госпитализирован в больницу
Сын известного в Украине хореографа, танцор Грег, рассказал о состоянии здоровья своего отца, передает Politeka.net.
Так, по словам родственника Григория Чапкиса, недавно звезда шоу "Танці з зірками" был доставлен в больницу с пневмонией, но, к счастью, вчера тот вернулся домой.
По словам Грега, отец чувствует себя намного лучше.
"Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", - написал танцор.
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К тексту сын Чапкиса прикрепил видео, где телеведущая Катя Осадчая берет небольшое интервью у Григория и Грега. Последний рассказал, что решил устроить сюрприз отцу и приехал на шоу "Танці з зірками". Для пожилого мужчины это был настоящий подарок, ведь он почти год не виделся с сыном.
Стоит отметить, что Грег живет в Сан-Франциско, где открыл большую школу хип-хопа.
За 16 часов пост собрал почти 2000 просмотров и много комментариев.
Пользователи сети желали здоровья отцу Грега и говорили о том, что оба очень милые.
Отметим, Григория Чапкиса госпитализировали 21 декабря с подозрением на китайский вирус.
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