Звезда шоу "Танці з зірками" хореограф Григорий Чапкис был госпитализирован в больницу

Сын известного в Украине хореографа, танцор Грег, рассказал о состоянии здоровья своего отца, передает Politeka.net.

Так, по словам родственника Григория Чапкиса, недавно звезда шоу "Танці з зірками" был доставлен в больницу с пневмонией, но, к счастью, вчера тот вернулся домой.

По словам Грега, отец чувствует себя намного лучше.

"Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", - написал танцор.

К тексту сын Чапкиса прикрепил видео, где телеведущая Катя Осадчая берет небольшое интервью у Григория и Грега. Последний рассказал, что решил устроить сюрприз отцу и приехал на шоу "Танці з зірками". Для пожилого мужчины это был настоящий подарок, ведь он почти год не виделся с сыном.

Стоит отметить, что Грег живет в Сан-Франциско, где открыл большую школу хип-хопа.

За 16 часов пост собрал почти 2000 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети желали здоровья отцу Грега и говорили о том, что оба очень милые.

Отметим, Григория Чапкиса госпитализировали 21 декабря с подозрением на китайский вирус.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис принял участие в шоу "Годный год. Антикризис".

По сюжету министр веселья запретил молодым артистам снимать проект из-за неприятностей в 2020-м. Несмотря на это, певец Иван Дорн решил провести съемки и устроил вечеринку у себя дома.

"Я пришел, чтобы сказать, что я не прав...", - заявил Чапкис, исполнивший роль министра веселья.

Напомним, 90-летний Чапкис женился на молодой возлюбленной

Как сообщала Politeka, 90-летний Григорий Чапкис едва сдержал слезы после долгожданной встречи с сыном

Также Politeka писала, что 90-летний Чапкис после страсти на "Танцях з зірками" влюбился