Звезда шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис успел сыграть важную роль перед тем, как его подкосила болезнь

90-летний украинский танцор принял участие в шоу "Годный год. Антикризис", который стал современной заменой "Голубым огонькам", передает Politeka.net. По сюжету министр веселья запретил молодым артистам снимать проект из-за неприятностей в 2020-м. Несмотря на это, певец Иван Дорн решил провести съемки и устроил вечеринку у себя дома (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Повеселиться на квартире собрались многие знаменитости, включая телеведущего Андрея Беднякова, блогера Ян Го, певицу Надежду Дорофееву и ее мужа Владимира Дантеса. На молодежный "огонек" заскочили участники группы 5’Nizza в образ Деда Мороза и Снегурочки, а также Верка Сердючка вместе с мамой.

После всех приключений перед гостями появился Григорий Чапкис в элегантном белом костюме, который оказался тем самым министром веселья.

"Я пришел, чтобы сказать, что я не прав. Я зашел на ваши прямые эфиры и прочитал: люди пишут, они довольные. Они писали, что вы сделали этот год прекрасным, люди увидели, что вы веселитесь, хоть и концертов давно нет. Вы поняли, что человек - сам творец своего настроения. Улыбнитесь - и станет лучше. Годному году - быть", - заявил хореограф. Вероятно, врачи будут поражены, увидев его на новогодней вечеринке.

21 декабря Григория Чапкиса положили в больницу с подозрением на инфекцию китайского вируса, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Танцор заявил, что начал бояться смерти из-за слабости и других тревожных симптомов, но вскоре опубликовал фото из больницы и доказал, что чувствует себя вполне неплохо, хотя врачи по-прежнему борятся за его жизнь.

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