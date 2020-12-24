Хореограф и народный артист Украины Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. Какую трагедию пережил артист и почему так волнуется сейчас

Как известно, 90-летний Чапкис, судья проекта "Танці з зірками", попал в больницу 21 декабря. И хоть тест на китайский вирус оказался отрицательным, однако, состояние артиста вызывает опасения - его госпитализировали.

Чапкис рассказал в одном из интервью об условиях в больнице и о том, за кого сильно переживает.

"Я лежу в отдельной палате, в ортопедическом отделении. Тут чистая зона, коронавируса нет. Только что я был на УЗИ. У меня подтвердили двухстороннее воспаление легких. Врачи не берутся утверждать, что вируса нет. Потому что у меня возраст. В такой ситуации сложно определить, это воспалительный процесс из-за вируса или из-за возраста, - поделился Григорий Николаевич и добавил. - Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы".

Дело в том, что хореограф уже потерял одну из своих бывших супруг - Людмилы Чапкис не стало в 2006 году, поэтому неудивительно, что артист опасается новой трагедии.

Напомним, Чапкис женился в 2020 году, невеста младше его на 52 года и ее тоже зовут Людмила, как и его первую жену. Хореограф скрывает возлюбленную от глаз публики, однако, как-то в интервью "Світському життю" признался, что "будет делать все, чтобы жена была счастлива".

Публика волнуется за состояние здоровья Чапкиса - подобный гений рождается раз на века. Пользователи вспоминают заслуги Григория Николаевича и как он выглядел в молодости - забегая наперед, хореограф сохранил стройный стан и бодрость духа.

"Это вообще круто, самая фишка что спина при этом прямая, плечи на одном уровне, это очень очень сложный элемент"; "Ох, молодец какой! В его исполнении выглядит так легко, действительно - парит над сценой!"; "Шедевр, здоровья Григорию Николаевичу"; " Класс. Вот настоящий мужчина. С него только пример брать. Красивый харизматичный живой... Ещё и талант каких мало", " Чапкис - гений", - комментируют украинцы архивное видео с выступлением танцора.

Напомним, 90-летний Чапкис женился на молодой возлюбленной

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