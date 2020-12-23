90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис из проекта «Танці з зірками» показал кадры из больницы
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость опубликовал у себя в Instagram.
Так, ведущий проекта лежит прямо на кровати, показывая фанатам, что у него все хорошо.
Как известно, звезду госпитализировали несколько дней назад из-за осложнений, которые были вызваны китайским вирусом. До этого хореограф признался, что у него появился страх смерти.
По словам медиков, тесты на китайский вирус показали негативный результат, хотя у Чапкиса диагностировали двустороннее воспаление легких.
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Сами кадры легендарный украинский хореограф никак не подписал.
Как сообщалось до этого, 90-летний хореограф Григорий Чапкис угодил в больницу с серьезным диагнозом.
Скорая, которая оперативно прибыла на вызов, забрала 90-летнего Григоря Чапкиса в стационар с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Из-за того, что профильные стационары переполнены, тренера шоу "Танці з зірками" положили в ортопедическом отделении.
"На пятом этаже лежат вирусные, я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг — это первое. Испуг смерти", — откровенно признался Григорий Чапкис.
Напомним, 90-летний Чапкис женился на молодой возлюбленной
Как сообщала Politeka, 90-летний Григорий Чапкис едва сдержал слезы после долгожданной встречи с сыном
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