Знаменитый украинский танцор Григорий Чапкис поцеловал актрису "Дизель Шоу" Викторию Булитко во время светского мероприятия

Трогательный момент выложили в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Архивное видео записали в Киевском университете Бориса Гринченко 24 февраля 2020 года, когда Григорий Чапкис отмечал свой 90-летний юбилей (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

Мэтр запечатлен в зале учебного заведения в роскошном костюме с фиолетовым отливом, рубашке розового оттенка, красной жилетке и галстуком-бабочкой. Судья "Танців з зірками" поймал в свои объятия Викторию Булитко, которая нарядилась в черный топ и белую юбку с кружевами. Рядом оказался еще один танцор, Дмитрий Дикусар, в очках, черном пиджаке и белой водолазке.

Григорий Чапкис с радостной улыбкой выслушал поздравление, а затем смачно поцеловал свою спутницу в щеку, чем сильно ее удивил и засмущал - актриса не смогла скрыть нахлынувших эмоций, все это произошло на глазах у Дикусара. 90-летний именинник, кажется, даже не обратил на это внимания и принялся позировать для фото вместе с Булитко и коллегой.

Ранее стало известно, что Григория Чапкиса доставили в больницу на машине "скорой помощи". Артиста положили в стационар и поставили диагноз "двухсторонняя пневмония". Судья "Танців з зірками" признался, что боится смерти, а также переживает за здоровье своей новой жены.

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