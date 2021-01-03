90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис имеет замечательніх внуков и детей

Как сообщает Politeka.net, 41-летний сын Григория Чапкиса - Грег живет в Америке и руководит школой танцев в Сан-Франциско. А его жена каждый день присылает фото внуков Григорию.

Несколько часов назад Грег показал на личной странице в сети Instagram свою семью.

На фото в фотоблоге Грега запечатлена вся счастливая семейка в удобных домашних нарядах. Грег сидит на диване рядом со своими сыновьями, приобняв их за плечи. Его жена в сером удобном домашнем костюме расположилась по центру фото и счастливо улыбается. Рядом сидит незаменимый член семьи - большая рыжая собака породы колли.

К слову, сын и старший внук Чапкиса очень на него похожи, в то время, как младший мальчик - копия своей мамы. Мальчишки друг на друга совсем не похожи.

В подписи к семейным снимкам Грег поздравил подписчиков с новогодними праздниками, пожелав удачного и счастливого 2021 года.

Пользователи сети в комментариях откликнулись на пожелания Грега и также поздравили его с наступившем 2021 годом.

"С Новым годом!!!🌲", "Люблю вас, мальчики !!! ❤️", "Поздравляем с 2021 годом лучших из лучших 👏❤️", "очень милая семья", " Старший похож на папу а младший на маму!!!".

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