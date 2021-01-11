Танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма радует своих поклонников "солнечными" снимками

Фотографии звезда публикует в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Влад Яма решил поделиться воспоминаниями со своими поклонниками и опубликовал архивные снимки, видимо, с прошлого отпуска.

На первом снимке популярный танцор и хореограф с голым торсом позирует на роскошной яхте и наслаждается "солнечными ваннами" в очках.

Судя по фото, яхта вышла в открытое море и довольный Влад Яма решил воспользоваться ситуацией, чтобы запечатлеть этот момент на камеру.

На другом архивном снимке уже позирует его роскошная жена Лилия Яма. Она стоит на фоне моря в соблазнительном купальнике, который завязывается на шее, а нежный образ дополняет шляпка.

На третьем снимке судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма появляется со своим наследником Леоном, которого он посадил себе на шею. Они позируют на фоне небольшого склона, но самое интересное, что хореограф стоит в кадре без обуви.

До этого мы писали, что Яма показал новогодний снимок со своей супругой.

Влад, в отличие от жены, выглядел бледным и болезненно худым. Кроме этого, он позировал для фото босиком, что вызвало смешанные эмоции у поклонников. Несмотря на внешний вид, хореограф улыбался и обнимал жену.

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