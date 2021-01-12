Танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал свои экстремальные развлечения
Кадры звезда публикует в своем личном микроблоге Instagram, передает Politeka.net.
Так, Влад Яма решил поделиться воспоминаниями со своими поклонниками и опубликовал архивные снимки, видимо, с прошлого отпуска.
Влад Яма и его семья – любители активно проводить время. Так, в этот раз хореограф решил показать водные развлечения со своими самыми близкими людьми.
Так, хореографв в красно-белых плавках решил прокатиться по воде, уцепившись за катер. Он опускает голову под воду, а затем выныривает, чтобы набрать воздуха.
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А на идущем рядом катере также развлекается его супруга Лилия, на спине которой к тому же сидит их сын.
Также Влад Яма показал фото с яхты. На снимке популярный танцор и хореограф с голым торсом позирует, наслаждаясь "солнечными ваннами" в очках.
Судя по фото, яхта вышла в открытое море и довольный Влад Яма решил воспользоваться ситуацией, чтобы запечатлеть этот момент на камеру.
Также он показал и свою роскошную жену Лилию. Она стоит на фоне моря в большой шляпе.
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