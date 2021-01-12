Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма усадил пятилетнего сына за руль роскошного спорткара

Кадры звезда публикует в своем личном микроблоге Instagram, передает Politeka.net.

«У меня в 5 лет тоже была машинка. Чуть меньше. Хлебная🍞», - написал хореограф.

Влад Яма показал кадры, на которых его сын запечатлен за рулем крутого авто, а хореограф занял место пассажира. Запечатлены они с портивных футболках.

Леон уверенно держится за руль Феррари, а сам Влад сидит рядом, внимательно за всем наблюдая. Видно, что ребенок просто в восторге.

Как и фолловеры Влада Ямы, которые щедро осыпали комплиментами, как сына, так и отца.

В частности пользователи Сети обратили вниание на модную стрижку сына хореографа.

«Очень красивое авто и сын уже такой взрослый😉», «Стрижка у сина бомба👍», «Какие милые😻🔥», «Красивые», - пишут в комментариях.

Напомним, знаменитый хореограф долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь. С Лилианой Кудлай Влад Яма встречался с 2007 года. Пара без лишней публичности сыграла свадьбу в 2014 году. А в январе 2016 года появился Леон.

Радовать поклонниками фотографиями с сыном Влад Яма начал не так давно.

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