Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав, чим займається в душі, коли йому нудно

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото, на якому постав у неймовірно смішному вигляді. Яма знаходився у ванній кімнаті. Було видно, що на ньому немає одягу, так як він приймав ванну. На голові артист спорудив неймовірну зачіску з піни. З першого погляду вона була схожа на зачіску Елвіса Преслі або Смурфіка.

Сам Яма зобразив пристрасне обличчя, позуючи на камеру. Судячи з усього, за допомогою піни хореограф втілив в життя свої таємні бажання – мати розкішну шевелюру. Сам Влад, як відомо, вважає за краще голити голову.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фото, так як Яма опублікував його в сторіс. Однак знімок напевно розсмішив фанів, адже хореограф напевно, поділився своїми пінними розвагами з наміром підняти настрій своїм шанувальникам.

Раніше ми писали, що Влад Яма показав, як розважається під пісню своєї колишньої партнерки Наталії Могилевської. Яма був у клубі, де грала пісня артистки. Він не стримався і пустився в танок. Незважаючи на те, що хореограф був дуже просто одягнений, він запалював на повну.

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