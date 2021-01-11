Танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма радує своїх шанувальників "сонячними" знімками

Фотографії зірка публікує у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Влад Яма вирішив поділитися спогадами зі своїми шанувальниками і опублікував архівні знімки, мабуть, з минулого відпустки.

На першому знімку популярний танцюрист і хореограф з голим торсом позує на розкішній яхті і насолоджується "сонячними ваннами" в окулярах.

Судячи з фото, яхта вийшла у відкрите море і задоволений Влад Яма вирішив скористатися ситуацією, щоб відобразити цей момент на камеру.

На іншому архівному знімку вже позує його розкішна дружина Лілія Яма. Вона стоїть на тлі моря в спокусливому купальнику, який зав'язується на шиї, а ніжний образ доповнює капелюшок.

На третьому знімку суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з'являється зі своїм спадкоємцем Леоном, якого він посадив собі на шию. Вони позують на тлі невеликого схилу, але найцікавіше, що хореограф стоїть в кадрі без взуття.

До цього ми писали, що Яма показав новорічний знімок зі своєю дружиною.

Влад, на відміну від дружини, виглядав блідим і болісно худим. Крім цього, він позував для фото босоніж, що викликало змішані емоції у шанувальників. Незважаючи на зовнішній вигляд, хореограф посміхався і обіймав дружину.

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