Известный украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, чем занимается в душе, когда ему скучно

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором предстал в невероятно смешном виде. Яма находился в ванной комнате. Было видно, что на нем нет одежды, так как он принимал ванну. На голове артист соорудил невероятную прическу из пены. С первого взгляда она походила на прическу Элвиса Пресли или Смурфика.

Сам Яма изобразил страстное лицо, позируя на камеру. Судя по всему, при помощи пены хореограф воплотил в жизнь свои тайные желания – иметь роскошную шевелюру. Сам Влад, как известно, предпочитает брить голову.

Поклонники не смогли оставить комментарии к фото, так как Яма опубликовал его в сторис. Однако снимок наверняка рассмешил фанов, ведь хореограф наверняка, поделился своими пенными развлечениями с намерением поднять настроение своим поклонникам.

Ранее мы писали, что Влад Яма показал, как развлекается под песню своей бывшей партнерши Натальи Могилевской. Яма был в клубе, где играла песня артистки. Он не сдержался и пустился в пляс. Несмотря на то, что хореограф был очень просто одет, он зажигал на полную.

Напомним, что довольный Влад Яма блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети: "Наслаждается...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма усадил малолетнего сына-модника за руль роскошного авто: "У меня в пять лет тоже была...".

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры: "Уцепился за...".