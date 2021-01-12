Танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свої екстремальні розваги
Кадри зірка публікує у своєму особистому мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.
Так, Влад Яма вирішив поділитися спогадами зі своїми шанувальниками і опублікував архівні знімки, мабуть, з минулого відпустки.
Влад Яма і його сім'я – любителі активно проводити час. Так, цього разу хореограф вирішив показати водні розваги зі своїми найближчими людьми.
Так, хореограф в червоно-білих плавках вирішив покататися по воді, вчепившись за катер. Він опускає голову під воду, а потім виринає, щоб набрати повітря.
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А на катері, що йде поруч, також розважається його дружина Лілія, на спині якої до того ж сидить їхній син.
Також Влад Яма показав фото з яхти. На знімку популярний танцюрист і хореограф з голим торсом позує, насолоджуючись "сонячними ваннами" в окулярах.
Судячи з фото, яхта вийшла у відкрите море і задоволений Влад Яма вирішив скористатися ситуацією, щоб відобразити цей момент на камеру.
Також він показав і свою розкішну дружину Лілію. Вона стоїть на тлі моря у великій капелюсі.
Нагадавши, задоволений Влад Яма блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі: "насолоджується...".
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