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Танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свої екстремальні розваги

Кадри зірка публікує у своєму особистому мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

Так, Влад Яма вирішив поділитися спогадами зі своїми шанувальниками і опублікував архівні знімки, мабуть, з минулого відпустки.

Влад Яма і його сім'я – любителі активно проводити час. Так, цього разу хореограф вирішив показати водні розваги зі своїми найближчими людьми.

Так, хореограф в червоно-білих плавках вирішив покататися по воді, вчепившись за катер. Він опускає голову під воду, а потім виринає, щоб набрати повітря.

А на катері, що йде поруч, також розважається його дружина Лілія, на спині якої до того ж сидить їхній син.

Також Влад Яма показав фото з яхти. На знімку популярний танцюрист і хореограф з голим торсом позує, насолоджуючись "сонячними ваннами" в окулярах.

Судячи з фото, яхта вийшла у відкрите море і задоволений Влад Яма вирішив скористатися ситуацією, щоб відобразити цей момент на камеру.

Також він показав і свою розкішну дружину Лілію. Вона стоїть на тлі моря у великій капелюсі.

Нагадавши, задоволений Влад Яма блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі: "насолоджується...".

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