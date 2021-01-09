Знаменитий український хореограф і суддя шоу» Танці з зірками " Влад Яма засвітився в салоні елітного автомобіля

Відповідне фото відомий танцюрист розмістив у себе в Instagram, пише Politeka.net.

«Приліг подумати про майбутнє, адже воно прекрасно... Та й здається краще в хорошій машині...",- написав Яма.

У кадрі знаменитість позує в салоні розкішного Феррарі червоного кольору.

Відзначимо, що фотографія, по всій видимості, зроблена в січні минулого року, коли Яма відпочивав зі своєю сім'єю в Майамі.

Тоді він з дружиною Ліліанною катався на елітному автомобілі по місту і хвалився цим перед шанувальниками.

"Ок, але чому на місці пасажира ? 😂 ",- запитала одна з підписчиць.

До цього ми писали, що Яма показав Новорічний знімок зі своєю дружиною.

Влад, на відміну від дружини, виглядав блідим і болісно худим. Крім цього, він позував для фото босоніж, що викликало змішані емоції у шанувальників. Незважаючи на зовнішній вигляд, хореограф посміхався і обіймав дружину.

"Хочу від душі всім нам побажати здоров'я, миру і чудес. Щоб все у нас було добре. І здійснилися всі наші заповітні мрії. На фото я-бальниця, так вийшло. Тільки не питайте, чому Влад босоніж, а я в туфлях. І звідки загар...",- підписала фото дружина ями.

Нагадавши, Яма з " Танців з зірками «здивував худорбою і блідістю поруч з квітучою красунею-дружиною:»Влад, бідолаха...".

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