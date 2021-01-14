Певица Оля Полякова ответила хейтерам, обвинившим ее в лицемерии

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка в последнее время активно делится в Инстаграм кадрами своего отдыха на Мальдивах.

Загорелая и разнеженная Полякова с радостью демонстрирует аппетитные формы в различных бикини и дразнит публику тропическим блаженством.

Так, в одном из последних постов певица покрутилась перед камерой в кофейном купальнике и белом коротеньком халатике. Ненакрашенная и расслабленная красотка вскружила голову райским пейзажем.

"Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!😹 1 или 2?)))", - подписала кадры Оля.

На следующий день, уже осмелев и скинув халатик, Полякова хвастнула в "сториз" поджарой фигуркой, показав свое, лоснящееся на солнце, тело с близкого ракурса.

Конечно, большинство пользователей порадовались за Олю. Но некоторых ее отпуск в "стиле баунти" откровенно возмутил. Певица, как известно, часто высказывалась по поводу карантинных ограничений, особенно жалуясь на нехватку денег. По ее словам, артисты потеряли огромные доходы, и государство теперь должно компенсировать.

Пользователи напомнили Ольге об этом в комментариях, на что артистка сорвалась: "Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди".

"А столько воплей было, и денег нет и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах"; "Оля може мені скинеш на картку і я так відпочину?"; "Эта та что пикетировала под Кабмином, плакала что денег нет, а теперь на Мальдивах 👍🏻"; "Плакала, плакала что нет концертов и на Мальдивушки наплакала, а мы на лохдауне нихрена не заработаем и на концерты не пойдем"; "Так а чего было орать громче всех, что бедные артисты без денег сидят? Уже бы сидела молча!"; "Кто-то говорил, что денег нет чем зарплаты платить сотрудникам, митинги устраивал, а сами что...эх", - возмущается толпа.

Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах.

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры.