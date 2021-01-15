Украинская певица Оля Полякова выбралась погулять на пляж в надежде сбросить лишний вес на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, после Рождества артистка со своей семьей уехали отдыхать на знаменитый курорт, но рассчитала свою норму и слегка поправилась. Она показала свою фигуру на откровенных фото, которые опубликовала в соцсети "Инстаграм".

Оля Полякова выбралась на побережье в ярко-желтом купальнике с цветочными узорами, который тесно обтянул ее выдающиеся формы, а широкая соломенная шляпа дополнила пляжный образ артистки. Во время прогулки певица опустилась на колени и порезвилась в страстной позе, взрыхлив песок. Затем Полякова поднялась на ноги и покрасовалась своей фигурой в полный рост.

"Трошки сытненько тут, уже плюс 2 намечается ещё 2 ! Отправляйте меня бегать!!! Итак??? 1234????", - обратилась артистка к поклонникам в описании.

Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида звезды и оставили много позитивных комментариев:

"Боже, какая красивая"; "Полякова, это легально так выглядеть?"; "Нереальна, Божественная девушка, заглядение 😍❤️"; "Оля, ответьте, пожалуйста, почему Вы такая богиня?"; "Фигура огонь"; "С такой фигуркой не страшны килограммы! Статуэтка Вы, Оля"; "Красавица, Украинская королева"; "Что это за прелесть????"; "Прилетишь и снова треники"; "Оля, бегать!!!"; "Секси мама) 🔥🔥🔥"; "сразу на обложку!"; "Оленька так держать! Красотка!"; "А пусть себе намечается 😁 выглядите супер!)))"; "Бомба ракета пушка граната".

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