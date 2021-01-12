Актриса «Квартал 95» и «Женского квартала» Ольга Жуковцова-Кияшко засветила эксклюзивные кадры из гримерки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 37-летняя актриса опубликовала фото с еще одной звездой студии Лерой Товстолес. Ольга была одета в короткий красный топ, который подчеркнул ее стройную фигурку. Волосы звезды были распущены. Образ дополняла молодежная панамка и солнцезащитные очки.

25-летняя Лера была одета в весьма оригинальный наряд. На ней были блестящие штаны или лосины, поверх которых она надела черный купальник. Сверху Товстолес набросила яркую спотивную куртку красного цвета. Волосы красотка собрала в гульку. Образ завершала длинная сережка на одном ухе.

«Это воспоминание, как снимали @lera_fatforest клип, она ооочень известный исполнитель в определённых кругах, ну вы понимаете о чем я( должно звучать многозначительно, как и моя роль в этом творческом продукте - стоять рядом и говорить «ты прекрасна!!!». Ну а че не сказать правду?!», - подписала фото Жуковцова-Кияшко.

Стоит отметить, что, несмотря на большую разницу в возрасте, девушки выглядели как ровесницы. Вероятно, такое впечатление складывается из-за молодежного стиля красоток.

Напомним, что Лера Товстолес умостилась возле шеста ради жаркой тренировки: "Первая...".

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес отбросила стыд и ошеломила страстной позой без штанов: "Делаю это постоянно".

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