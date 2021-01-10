Актриса студії" Квартал 95 " Лера Товстолес показала свої достоїнства у всій красі

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр з фотосесії, для якої позувала у фіолетовій сорочці з пікантним вирізом на плечі. Варто відзначити, що дівчина одягла чорні туфлі і зробила розкішну зачіску, проте геть відмовилася від штанів.

У такому вигляді Лера Товстолес покрасувалася перед камерою в кімнаті з "паперовою" стіною. Він присіла на край крісла і спокусливо зігнулася, погладивши себе витонченим жестом по щиколотці.

"Як часто ми забуваємо, що хороші? Я роблю це постійно. Я можу витрачати час на масажі, тренування, косметологів і тд... і все одно блін, критикувати себе. Критикувати свою зовнішність і риси характеру, вік... і цей список може ще довго тривати", - поділилася переживаннями актриса в своєму пості. - "А сьогодні прийшла в @fitforface.ua і майстер Оля з таким захопленням говорила про мою красу, про мої вилицях, про будову мого обличчя, як мені пощастило і тд. Я була вражена, це все вона про мене? Вийшла зі студії і така, так! Реально, я ж сексі 😂 я це і так знаю, але нас часто заносить з цією критикою до себе і до оточуючих, що власні достоїнства вже не вражають".

Раніше Лера Товстолес вирішила змінити імідж, і в цьому їй допомогла нова стильна зачіска і сірий класичний костюм, який красуня доповнила білою блузкою і ніжно-рожевим жилетом.

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