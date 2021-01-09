Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару перетворилася на справжню модель, продемонструвавши вбрання з пікантною деталлю

Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими стильними знімками на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до фото Сопонару розповіла, що відчула себе справжньою моделлю.

"Мама, я моделька)) і це чиста правда, на мені дизайнерський костюм, фоткає справжній фотограф, загалом, все ріл і тру)", - написала гумористка.

На фото вона постала в чорному брючному костюмі. При цьому, судячи з усього, красуня не стала нічого надягати під піджак, що додало її образу нотку зухвалості. Завдяки серйозному виразу обличчя Сопонару виглядає на фото дуже впевнено.

Її шанувальники не змогли пройти повз свіжих знімків.

"Вогник", "Іра, ви дуже жіночна і фотогенічна) прям WOW!", "Королева", "ти моделька Іруська", "ти в костюмі супер", "шикарна", "стильна і шалено красива!", "Зірка!" ,- пишуть в коментарях до її фото.

Раніше ми писали, що Сопонару показала себе і колегу Леру Товстолес.

На фото красуня позувала в шкіряному топі і штанях. На дівчині не було білизни, але це Ірину зовсім не бентежило. На задньому тлі можна побачити Товстолес, але вже в сукні, під яким можна помітити білу сорочку. Образи вийшли цікавими і навіть трохи спокусливими.

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