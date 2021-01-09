Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару перетворилася на справжню модель, продемонструвавши вбрання з пікантною деталлю
Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими стильними знімками на своїй сторінці в Instagram.
У підписі до фото Сопонару розповіла, що відчула себе справжньою моделлю.
"Мама, я моделька)) і це чиста правда, на мені дизайнерський костюм, фоткає справжній фотограф, загалом, все ріл і тру)", - написала гумористка.
На фото вона постала в чорному брючному костюмі. При цьому, судячи з усього, красуня не стала нічого надягати під піджак, що додало її образу нотку зухвалості. Завдяки серйозному виразу обличчя Сопонару виглядає на фото дуже впевнено.
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Її шанувальники не змогли пройти повз свіжих знімків.
"Вогник", "Іра, ви дуже жіночна і фотогенічна) прям WOW!", "Королева", "ти моделька Іруська", "ти в костюмі супер", "шикарна", "стильна і шалено красива!", "Зірка!" ,- пишуть в коментарях до її фото.
Раніше ми писали, що Сопонару показала себе і колегу Леру Товстолес.
На фото красуня позувала в шкіряному топі і штанях. На дівчині не було білизни, але це Ірину зовсім не бентежило. На задньому тлі можна побачити Товстолес, але вже в сукні, під яким можна помітити білу сорочку. Образи вийшли цікавими і навіть трохи спокусливими.
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