Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе на тренуванні

На фото Лера позує в штанях і топіку. Красуня сиділа на підлозі біля жердини. Дівчина влаштувалася зручніше і хвалилася фігурою, знімаючи себе на телефон в дзеркало. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила білими шкарпетками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перше тренування в цьому році", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як фото було в сторіс Instagram, але так зазвичай зірку засипають компліментами:

"Та ти і зараз бальниця«, "потрібно тебе на @tanci1plus1", "Супер", "клас», "вогонь", "кішка", "Красотуля", «Боже, Бозе, як ми ся любимо», «Богиня", " які фото!", "Шикарні фотографії", " Ну бомба!", "Класні і круті кадри!", ""Чіка", "просто відпад", " наслідування-це самогубство..". Будьте ж завжди собою і бережіть себе!"; "Неймовірно :)".

Повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» Лера Товстолес приголомшила шанувальників рідкісним знімком з коханим.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Товстолес позує поруч з коханим Андрієм Лузаном, ніжно цілуючи його в щоку. Шанувальники знаменитості привітали кумира з Новим роком, бажаючи парі всього найкращого.

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